Özgür Özel'e yumruklu saldırı davası ertelendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM'de yumruklu saldırı davasında mahkeme ara kararını açıkladı.

Üçüncü kez hakim karşısına çıkan saldırgan Selçuk Tengioğlu hakkında savcı sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Dosya kapsamında müştekinin yaralanmasına ilişkin rapor aldırılması da istendi.

Mahkeme, Tengioğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verdi.

Duruşma 29 Eylül saat 10.00'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni saldırıya uğramışti.



Saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.



Tengioğlu, önceki duruşmada planlı hareket etmediğini ve herhangi bir yönlendirme olmadığını söylemiş pişman olduğunu dile getirmişti.