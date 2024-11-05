Özgür Özel: Esenyurt'a üzülüyorsan Mardin'e de üzüleceksin
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Esenyurt Belediyesi ile DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, "Esenyurt'a üzülüyorsan Mardin'e de üzüleceksin." dedi. CHP lideri, kayyuma, hangi partiden olursa olsun her demokratın karşı çıkması gereken bir mesele olduğunu vurguladı. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan" yeniden seçilmeli çağrısına da yanıt verdi
Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.
Belediyelere kayyum atanmasına tepki gösteren Özel, "Kayyum kararları siyasi kumpaslardır. Bu milletin vicdanından dönmüştür, dönmeye de devam edecektir." dedi.
"Kayyum, hangi partinin olursa olsun her demokratın karşı çıkması gereken meseledir." ifadelerini kullanan CHP lideri, "Bizim her iki olaya farklı tavır alamamızı kimse beklemesin. Eğer Esenyurt'a üzülüyorsan Mardin'e de üzüleceksin." diye konuştu.
Özel'in açıklamaları şöyle:
YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI
CHP'ye ve Türkiye'ye üç büyük saldırı var. Birincisi TBMM eliyle bir anayasa masası kurup konuşalım diyenler. Mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmayacağını söyledik. AİHM kararları uygulanmadan, Gezi Davasında tutuklananlar özgürlüklerine kavuşmadan bu kapıyı çalmayın dedik.
Amaç anayasa tartışmayı yeniden kendi gündemine almak.
"BİRİNCİ OLAN PARTİYE KAYYUM ATIYORLAR"
Kürt sorununun çözüm adresi Meclis'tir ve toplumsal mutabakatla bu sorun çözülebilir.
Yerel seçimlerde İstanbul'un en büyük ilçesine kayyum atıyorlar.
Bu sürecin tuzaklarla dolu bir süreç olduğunu bilelim. Kurduğu hiçbir tuzaktan sonuç alamayan iktidar yerel seçimlerde birinci parti olan partiye kayyım atadılar. Esenyurt üzerinden İstanbul'u İstanbul üzerinden Türkiye'yi kuşatmaya tenezzül ediyorlar.
BELEDİYELERE KAYYUM
Bizim her iki olaya farklı tavır alamamızı kimse beklemesin. Eğer Esenyurt'a üzülüyorsan Mardin'e de üzüleceksin.
Kayyum, hangi partinin olursa olsun her demokratın karşı çıkması gereken meseledir.
Kayyum kararları siyasi kumpaslardır. Bu milletin vicdanından dönmüştür, dönmeye de devam edecektir.
BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISINA TEPKİ
Sayın Bahçeli önce el sıkıştı. Ardından Abdullah Öcalan'ı kürsüye davet etti. Erdoğan bir kez daha aday olsun anayasa değiştirmek bunun için de gerekirse Öcalan'ı Meclis'e getirmekten bahsetmektedir. Samimiyet budur.
İMAMOĞLU'NUN BAHÇELİ RANDEVUSU
İstenilen şahsi bir randevu değildir. İstenilen randebu siyasi randevu değildir. Heyetin derdi demokrasi, halkı iradesidir.
"GERÇEK VE DEMOKRATİK STANDARTTA BULUŞTURMAK"
CHP'nin alacağı pozisyon ne olursa olsun; kürtlere saygılı olarak, demokrasiyi savunarak teröre bitirmeyi hep beraber konuşarak kürtleri de bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan herkesi de gerçek ve demokratik bir standartta buluşturmak mümkündür. Bunun da adı CHP'dir.
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