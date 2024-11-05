Özgür Özel: Esenyurt'a üzülüyorsan Mardin'e de üzüleceksin

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Belediyelere kayyum atanmasına tepki gösteren Özel, "Kayyum kararları siyasi kumpaslardır. Bu milletin vicdanından dönmüştür, dönmeye de devam edecektir." dedi.

"Kayyum, hangi partinin olursa olsun her demokratın karşı çıkması gereken meseledir." ifadelerini kullanan CHP lideri, "Bizim her iki olaya farklı tavır alamamızı kimse beklemesin. Eğer Esenyurt'a üzülüyorsan Mardin'e de üzüleceksin." diye konuştu.



Özel'in açıklamaları şöyle:

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

CHP'ye ve Türkiye'ye üç büyük saldırı var. Birincisi TBMM eliyle bir anayasa masası kurup konuşalım diyenler. Mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmayacağını söyledik. AİHM kararları uygulanmadan, Gezi Davasında tutuklananlar özgürlüklerine kavuşmadan bu kapıyı çalmayın dedik.



Amaç anayasa tartışmayı yeniden kendi gündemine almak.



"BİRİNCİ OLAN PARTİYE KAYYUM ATIYORLAR"



Kürt sorununun çözüm adresi Meclis'tir ve toplumsal mutabakatla bu sorun çözülebilir.



Yerel seçimlerde İstanbul'un en büyük ilçesine kayyum atıyorlar.



Bu sürecin tuzaklarla dolu bir süreç olduğunu bilelim. Kurduğu hiçbir tuzaktan sonuç alamayan iktidar yerel seçimlerde birinci parti olan partiye kayyım atadılar. Esenyurt üzerinden İstanbul'u İstanbul üzerinden Türkiye'yi kuşatmaya tenezzül ediyorlar.

BELEDİYELERE KAYYUM



Bizim her iki olaya farklı tavır alamamızı kimse beklemesin. Eğer Esenyurt'a üzülüyorsan Mardin'e de üzüleceksin.

Kayyum, hangi partinin olursa olsun her demokratın karşı çıkması gereken meseledir.

Kayyum kararları siyasi kumpaslardır. Bu milletin vicdanından dönmüştür, dönmeye de devam edecektir.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISINA TEPKİ

Sayın Bahçeli önce el sıkıştı. Ardından Abdullah Öcalan'ı kürsüye davet etti. Erdoğan bir kez daha aday olsun anayasa değiştirmek bunun için de gerekirse Öcalan'ı Meclis'e getirmekten bahsetmektedir. Samimiyet budur.