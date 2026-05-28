Özgür Özel'in acı günü
28.05.2026 15:48
IHA
Necati Özel için Manisa Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlen
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, amcası Necati Özel'in cenaze törenine katıldı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 82 yaşındaki amcası Necati Özel dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Özel için Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Özgür Özel'in yanısıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve aile üyeleri de katıldı.
Necati Özel, cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.