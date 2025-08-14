Avukat Mücahit Birinci kimdir? (Mücahit Birinci'nin özgeçmişi)

Mücahit Birinci, hukukçu kimliğiyle tanınan, yazarlık yapan, aktif siyasi ve STK çalışmaları yürüten, medyada görünür bir figürdür. Mücahit Birinci 1974 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun oğludur. Babasının gerçek adı Niyazi Birinci'dir ancak köşe yazılarında ve özellikle tarih alanında yazdığı kitaplarında kullandığı Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla tanındı.



İlkokul eğitimini Abdi İpekçi’de tamamlayan Birinci ortaokul ve lise eğitimini Akasya Koleji’nde aldı.



1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Birinci, 2000 yılında avukatlık mesleğine ilk adımını attı. 2021 yılında AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilerek partinin üst yönetiminde yer aldı.



Kariyerinin yanı sıra Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları yazdı.



Mücahit Birinci, Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olurken evli ve bir çocuk babasıdır.