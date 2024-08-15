Özgür Özel'in ayağı kırıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağı kırıldı. Özel'in son durumuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Başarır, CHP Başkanının ayağında küçük bir kırık olduğunu bu nedenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması ve yapılan törene katılamadığını açıkladı.

Özgür Özel'in ayağı kırıldı

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" açıklaması yaptı. 

Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, TBMM Genel Kuruluna hitap ettiği olağanüstü toplantıya katılamamıştı.

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