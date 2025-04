Özgür Özel'in "cunta" sözleri yargıya taşındı

Özel, "İşine geldiğinde oraya buraya sataşan, 'mandacı, himayeci' diyen Erdoğan aslında Amerikan mandasının peşinde, Trump'ın himayesinin peşinde. Cunta başı, seni yapılacak ilk seçimde ne Amerika kurtarır ne Trump kurtarır" demişti.

AK PARTİLİ İSİMLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Artık haddini bil!" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır." ifadelerini kullanmıştı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur." demişti.



MHP lideri Devlet Bahçeli de Özel'e tepki göstermişti. Bahçeli, "Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur." ifadesini kullanmıştı.