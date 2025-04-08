Özgür Özel'in "cunta" sözleri yargıya taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP kurultayındaki "cunta" sözleri yargıya taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Özel'in sözleri için "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda da bulunuldu.

Özgür Özel'in "cunta" sözleri yargıya taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in hafta sonu gerçekleşen CHP kurultayındaki "cunta" sözlerine dava açıldı.

Cumhurbaşkanı 'ın avukatları, CHP lideri Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Avukatlar ayrıca Özel'in sözleri için "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda da bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan operasyonlar üzerinden iktidarı eleştirmiş, süreci "19 Mart darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Özgür Özel'in "cunta" sözleri yargıya taşındı - 1 CHP lideri Özgür Özel

Özel, "İşine geldiğinde oraya buraya sataşan, 'mandacı, himayeci' diyen Erdoğan aslında Amerikan mandasının peşinde, Trump'ın himayesinin peşinde. Cunta başı, seni yapılacak ilk seçimde ne Amerika kurtarır ne Trump kurtarır" demişti.

AK PARTİLİ İSİMLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Artık haddini bil!" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın , milletimizden aldığı destekle senelerdir ’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur." demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli de Özel'e tepki göstermişti. Bahçeli, "Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur." ifadesini kullanmıştı.

Özgür Özel'e "cunta" tepkisi

Özgür Özel'e "cunta" tepkisi

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