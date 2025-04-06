Özgür Özel'in "cunta" sözlerine Tunç ve Çelik'ten tepki

"CHP Genel Başkanı’na düşen; yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymaktır."

Tunç şöyle devam etti:

"Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten ‘Yassıada Zihniyeti’ni hafızalarına kazıyan aziz milletimiz, vesayetle mücadele edenle, onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahiptir." ifadelerini kullandı.

"Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanına 'cunta başkanı' demek, demokratik meşruiyeti inkâr, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır." diyen Bakan Tunç, şöyle devam etti:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultayda yaptığı konuşmada kullandığı "cunta yönetimi" sözü üzerinden tepki gösterdi.

ÖMER ÇELİK: CUNTALARIN SİYASİ DESTEKÇİSİ CHP OLDU

Özel'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.



Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti hedef alıp, "cunta yönetimi" ifadesini kullandığını söyleyen Çelik, "Siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur." dedi.

"KÖTÜ NİYETLİ CEHALET"

"Demokratik siyasi sözlükte 'cunta eşittir CHP' yazar." diyen Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir.

Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar.

"CHP GELENEĞİ YASSI ADA ZİHNİYETİNE BİAT ETMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi mücadele ile gizli ve açık cuntaları etkisiz hale getirdiğini belirten AK Parti Sözcüsü, "Cunta destekçisi CHP geleneği ise bu kurultayda da 'Yassıada zihniyetine biat' etmiştir." dedi.