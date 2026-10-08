Özgür Özel'in fon iddialarına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel , fon soruşturmasına ilişkin iddialarda bulundu.

Fon krizinde Meclis'in görevinin denetim olduğunu ifade eden Özel, "İsimler havada uçuşuyor. Özellikle Adalet Bakanlığı ’ndan sızdırılan, bize de muhalefete doğru sızdırılan isimler havada uçuşuyor." demişti.

"Adalet Bakanlığı’nın bu konuda bir aktivizm içinde olduğunu gizleyemem." ifadelerini de kullanan Özel, iddialarını şöyle sıralamıştı:

"Ama bu tip bilgilerin, sızdırılan bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden paylaşmak istemiyoruz. Açıkçası doğruluğunu teyit ettiğimiz hiçbir bilgiyi de gizlemiyoruz. Bunların hepsini teyitten sonra paylaştık."

"AĞIR VE MESNETSİZ İDDİA"

Adalet Bakanlığı da Özel'in fon soruşturmasına ilişkin iddialarına açıklamalarda bulundu.

Soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hâle getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşların devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimlerin olduğunun ifade edildiği açıklamada "Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından 'sızdırıldığı' beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır." denildi.

Açıklamada "Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından, -Sayın Bakanımızı da hedef alan - içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdelediğini ve kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası olduğunu da belirtti.

Açıklamada son olarak "Fon soruşturması , spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri de kullanıldı.