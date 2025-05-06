Özgür Özel'in İmamoğlu'na suikast iddiası: Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz pazar günü AKM'de düzenlenen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder anmasından sonra kendisine saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun, 2025 yılı Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) giderek Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında bulunduğunu açıklamıştı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Selçuk Tengioğlu'nun o dönem Güvenlik Büro amirliğine ifade verdiği açıklandı.



Buna göre Selçuk Tengioğlu ifadesinde, "Dönemin belediye başkanını sevdiğini ve Dem Parti ile iç içe olmasından milliyetçi kesimlerin rahatsızlık duyduğunu, bu nedenle kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü." aktardı.



Selçuk Tengioğlu, bu durumun cezaevinde kaldığı sürede koğuşta da konuşulduğunu, ihbarının bilgiye dayalı olmadığını sadece hislerinden kaynaklandığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre "İhbar somut delillere dayanmadığı için takibe son verildi".

