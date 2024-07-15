Özgür Özel'in kızı mezun oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızı İpek Özel, üniversiteden mezun oldu.



İstanbul’da düzenlenen mezuniyet törenine katılan Özgür Özel ve eşi Didem Özel'e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.

Özel, sosyal medya hesabından tören fotoğraflar paylaşıp kızının mezuniyetini kutladı.



"Biricik kızım İpek bugün Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak, bizleri bir kez daha gururlandırdı." ifadelerini kullanan Özel, "İpek’e, tüm arkadaşlarına ve tüm gençlerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum." dedi.

Biricik kızım İpek bugün Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak, bizleri bir kez daha gururlandırdı.



İpek’e, tüm arkadaşlarına ve tüm gençlerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum. pic.twitter.com/tGLEwIbUJ2 — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 14, 2024