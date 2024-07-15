Özgür Özel'in kızı mezun oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hukuk Fakültesi’ni bitiren kızı İpek Özel’in mezuniyet törenine katıldı. Özel, kızının mezuniyet heyecanına ortak oldu.

Özgür Özel'in kızı mezun oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızı İpek Özel, üniversiteden mezun oldu.

İstanbul’da düzenlenen mezuniyet törenine katılan Özgür Özel ve eşi Didem Özel'e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.

Özgür Özel'in kızı mezun oldu - 1

Özel, sosyal medya hesabından tören fotoğraflar paylaşıp kızının mezuniyetini kutladı.

"Biricik kızım İpek bugün Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak, bizleri bir kez daha gururlandırdı." ifadelerini kullanan Özel, "İpek’e, tüm arkadaşlarına ve tüm gençlerimize sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum." dedi.

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