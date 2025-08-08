Özgür Özel'in "rüşvet" iddiasında adı geçen avukat adliyeye sevk edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB soruşturmasında "rüşvet" iddialarında adı geçen avukat Mehmet Y. emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "nüfuz ticareti" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Antalya'da gözaltına alınan Mehmet Y. adliyeye sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Ağustos'ta Tuzla'da düzenlenen mitingdeki konuşmasında İBB soruşturmasında "rüşvet" iddiasıyla ilgili olarak adı geçen avukat Mehmet Y. dün gözaltına alınmıştı.

Antalya'da yakalanıp İstanbul'a getirilen şüpheli Mehmet Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli avukat, dana sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Öte yandan, Mehmet Y. ile yanındaki araç şoförünün de gözaltına alındığı, şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Antalya'da avukat gözaltına alındı

