Özgür Özel: "Kaynar sular başımdan döküldü"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Terör örgütü silah bırakacaksa, bırakma mı diyeceğim? Bunun en büyük destekçisi olurum. Türkiye'de silahlar sustuğu anda hem şehit gelmeyecek, Kürt-Türk arasında gözyaşı bitecek, kan bitecek, her şey bitecek hem de oraya harcadığımız parayı millete harcayacağız. Süreci baltalayamayız, silah bırakılmasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk Tv'de açıklamalarda bulunan Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturması ile Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntülere ilişkin, "İki tane muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var. İç açıcı değil" dedi.



"MECLİS ZEMİNİNDE SORUŞTURULMALI"

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerle ilgili soru üzerine Özel, bunun kahredici bir olay olduğunu vurguladı.

Bu konuda tahkikat yapılmasının önemli olduğunun altını çizen Özel, "Biz, devletin yaptığı resmi açıklamaya bağlıyız. Diyorlar ki 'metan gazı.' İşte o soruşturmanın sürmesi lazım. Ama biz de Meclis zemininde bu işin soruşturulması için girişimlerde bulunacağız. Cenazeler kalktıktan sonra" diye konuştu.



Özel, "Bana raporlanan şu. Çok büyük ihmal, olmayacak bir hata. Nasıl olduğuna işi bilen kimsenin inanamadığı bir büyük ihmal ve hata var" ifadesini kullandı.



"KAVGADA YUMRUK SAYACAK DEĞİLİZ"



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma ve tazminat davasıyla ilgili soruna Özel, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok iyi yapmış, 'benim bölgemde oldu' demiş. Sonuçta, infazıma da karar vermedi, soruşturma açıyor. Soruşturmayı açmış, hiç olmazsa kendisini o Akın'a ezdirmedi. İşin bu kısmını değerli görüyorum. Onun dışında kavgada yumruk sayacak durumda değiliz. Her gün bir soruşturma açıyorlar, bir dava açıyorlar" yanıtı verdi.



Özel, dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir girişimin olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine ise "Yani her şey beklenir. Bedeline katlanır. Bunun da bir maliyeti olur ama pek çok maliyete katlanıyorlar. Bu maliyete de katlanmayı göze alabilirler" ifadelerini kullandı.



Perşembe günü 410 belediye başkanıyla bir araya geleceklerini dile getiren Özel, ara ara böyle toplantılar yaptıklarını söyledi.



Özel "Cumhuriyet Halk Partisi kararlı mücadelesinden geri adım atmayacak" dedi.

"ERKEN SEÇİMİ ZORLAYACAĞIZ"

Özel, erken seçim taleplerine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"2 Kasım dedik. Çok kış olmadan yapılsın istiyoruz. Kasım ayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin 2,5'uncu yılı, 2,5 yıl daha yapmaya hakkı var. Meclis, 360 kişiyle toplanıp da seçimleri yenilemezse ki yenilese de erken seçim olduğu için aday olabilir. Biz diyoruz ki gel 2,5 yıl senden, 2,5 yıl da bizden, seçimleri yenileyelim. Kararı millet versin. 2 Kasım'da koyalım sandığı. Gelecek sene marta, nisana da varız. Erken seçimi zorlamak için ne imkan varsa zorlayacağız."



"BİRTAKIM BİLGİLER VAR"

Özel, Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturması ile ilgili sorulan soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Manavgat aslında turnusol kağıdı gibi. İlk görüntü çıktı, 'montaj olabilir, eliyle koymuş gibi buluyor. Açan kişinin eli bile titremiyor, kendinden emin nasıl baklava çıkacak' falan dediler. O yüzden bir muhakkike ihtiyaç var. Ama ben görüntüleri gördüm. Kaynar sular başımdan döküldü. O görüntüler montaj çıkarsa tabii ki arkadaşın arkasında dururuz, ayrı bir şey. Ama o görüntüler gerçekse Allah onun bin kere cezasını versin. Çünkü bu parti Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılında, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden bir tanesine giderken, bütün belediye kazanmış ve belediyeleri iyi yönetirsek bize ülkenin anahtarını verecekler. Bu dönemde böyle bir işe kalkışıp da kendisinin namusunu, ailesinin namusunu düşünmeyi bırak partinin geleceği ile oynayacak bir hareket yapan birini affetmek mümkün değil. Bu kadar net. Ama tabii yine de masumiyet karinesi var. Onun kendisini savunması lazım. Ben iki tane muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var. İç açıcı değil. Eğer öyle bir şey olduysa mahkemeyi falan değil, biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisini, bilgisini, bilmem nesini bırakmayız."

