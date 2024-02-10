Özgür Özel'le görüşen Tunç Soyer'den açıklama

Tunç Soyer, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Ankara'da Özgür Özel’in davetiyle bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

İzmir'deki yerel seçimle ilgili fikirlerini aktardığını anlatan Soyer, ''Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim." dedi.

Tunç Soyer, "İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

CHP, 31 Mart'taki yerel seçimler için mevcut başkan Soyer yerine, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstermişti.

