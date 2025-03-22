Özgür Özel: Pazartesi günü normal bir Türkiye’ye uyanmak istiyoruz

"PAZARTESİ GÜNÜ NORMAL BİR TÜRKİYE'YE UYANMAK İSTİYORUZ" CHP lideri şöyle devam etti: “Şimdi bu gece her yerde olabiliriz. Önce Saraçhane’de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayansa Çağlayan, Vatansa Vatan… Çok çok çok kötülük olursa Taksim…. Belki başka bir yer.” “Pazartesi günü normal bir Türkiye ’ye uyanmak istiyoruz.” ifadesini kullanan Özel “Anormal Türkiye’de kapalı mekanları tükettik. Anormal Türkiye’de korkuyu geride bıraktık.” dedi.

"POLİSİMİZE DOKUNMADAN SOKAKTAYIZ" Operasyon kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ’nun da aralarında bulunduğu 91 kişinin Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edileceğini anımsatan Özel, “Bugün biz polisimize dokunmadan ama yılmadan 81 ilde sokaklardayız. Durmayacağız ve hiçbir kanunsuz hiçbir yasağa uymayacağız.” diye konuştu.

GİZLİ TANIK TEPKİSİ

CHP lideri Özel, öğle saatlerinde bir açıklama daha yapmıştı.

Bu açıklamasında “Ekrem İmamoğlu'na bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmak için saldırıyorlar.” diyen Özel, dosyada adı geçen isimler için, “Öyle isimler var ki, Ekrem başkana da soruyorlar ‘bunu tanıyor musun?’ Herkes birbirine soruyor, bu nerden çıktı bu kim diye.” ifadelerini kullandı.

Özel şöyle konuştu:

"‘Haksızca, hukuksuzca bir iş var’ diye. Burada tabii benim kullanacağım bütün cümleler yürütülmekte olan ve gizlilik kararı olan bir soruşturmanın gizliliğine halel getirmeyecek cümleler olacak. Ama tüm vatandaşlarımızın da bilmesi gerekenler. Şu anda içeride 106 kişi tutuklu. Öyle isimler var ki Ekrem Başkan'a da soruyorlar ‘Bunu tanıyor musun?’ Gözaltında olan bu kişiler soruluyor. Biz de bazı isimleri arkadaşlar herkes birbirine soruyor. ‘Ya bu nereden çıktı? Bu kim’ diye. Bilmediğimiz isimler oluyor."



“EKREM BEYİN İHALELERDE HİÇBİR İMZASI YOK”



İmamoğlu’nun da suçlandığı iddialar için, “İBB’nin ismi anılan şirketlerine, ihale alan kim varsa, bunların isimleri alınmış ve hepsi evlerinden toplanmış.” diyen Özel, “106 kişilik suç örgütü bir basit tanımdan ibaret. Ekrem beyin bu ihalelerde hiç imzası yok. Normalde belediye başkanları imza atmadıkları hiçbir ihale sorumlu tutulamaz. Tutarsanız Türkiye'de hiçbir belediye başkanı görevine devam edemez.” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 325 müfettiş ve denetçinin görev yaptığını söyleyen Özel, İmamoğlu’nun her bir soruya cevap vermesinin mümkün olmadığını söyledi.

“KANIT YOK, İŞLEMLERİ ŞAİBELİ HALE GETİRECEK GİZLİ TANIK VAR”



Savcılık tarafından hazırlanan dosyada kanıt olmadığını savunan Özel, “Elde işlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var. Bazılarına hiçbir şey dememiş, o çocuğa soru da soramıyorlar. Tek suçu yönetim kurulunda olmak.” diye konuştu.



Dosyada bir gizli tanığın, bir firma yetkilisini naylon faturayla suçladığını anlatan Özel, firma yetkilisinin de gözaltına alındıktan sonra şubeden serbest bırakıldığını ileri sürdü.

Özel, iddialarını şöyle sürdürdü:

‘’Elde işlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var. İsmini kapatacağım. Gizli tanık demiş ki ‘Bir firmanın yetkilisi bu. '...İsimli şahıs da naylon fatura kesmektedir' şimdi gizli tanık ‘naylon fatura’ diyorsa bu adamı alacaksın, faturaları da koyacaksın, ‘Bu işi ne zaman yaptın, kime yaptın, bu parayı nereden aldın?’ diyeceksin. Bu ciddi bir iddia. Şimdi gizli tanık burada işler, somuta varacaksan. Dersin ki ‘Faturalar naylonmuş, yapmadığın işi faturalandırmışsın, vermediğin malı faturalandırmışsın.’ Bu önemli. İşte o gizli tanığın verdiği isim, algı operasyonlarını yapıyormuş. Ve o algı operasyonlarını yapan arkadaş, İmamoğlu soruşturmasının kilit ismiymiş. Burada yazıyor kilit isim. İmamoğlu ile de fotoğrafları var. Ve bu firmanın adı belli, algı operasyonu yapan bu kötü şirket. "Ekrem Bey'den parayı örneğin 29 Ekim ilanı için alıp, operasyonu için kullanıp, kestiği faturaya da gizli tanığın ‘Naylon fatura’ dediği şirket. Şimdi bu arkadaşımızı da sabah 06.00’da gitmişler evinden çoluğunun çocuğunun önünde hırpalaya hırpalaya almışlar, getirmişler. Cumhurbaşkanlığı'nın da iş verdiği, İBB’nin de verdiği ama gizli tanığın ‘Naylon fatura kesti’ dediği kişi. Bakın arkadaşlar evden ele geçirilme listesi. ‘Elde, elde, elde, tutukladık diyor. Bunlar firarda, bunlar sonra bulundu. İlk sabah örneğin bunların içinde Buğra Gökçe, İPA’nın Başkanı, değerli bir arkadaşımız. Sabah evde bulamamışlar. Bulununca eldeye geçiyor" dedi. Özel gizli tanığın ifadesinde yer alan Serdar Haydanlı'nın gözaltına alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldığını ileri sürdü.