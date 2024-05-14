Özgür Özel: Soma'dan beri iki Soma daha oldu, kimsenin haberi olmadı

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, Soma maden faciasının yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'de yaşanan maden facialarına dikkat çekti.

Türkiye'nin ölümlü işçi kazalarında dünya birincisi olduğunu ifade eden Özel, Soma'dan bugüne kadar toplam 649 madencinin can verdiğini sözlerine ekledi.

Özel'in açıklamaları şöyle:



Soma maden katliamının tarihimizin en büyük işçi katliamlarından birinde 10. yılında Soma'daydık. Facia sırasında hayatını kaybeden 301 arkadaşımıza, şehidimize ve onların haklarını ararken hayatını kaybeden iki şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Soma'da facia olduğunda 301 kişi hayatını kaybettiğinde Türkiye'de hayat durdu.

SOMA MADEN FACİASI DAVASI

Unutursak yüreğimiz kurusun dedik. İlk günlerde müthiş bir adalet mücadelesi kararı verecek, genç, dürüst, namuslu bir hakimin karardan önce değiştirilmesiyle, önce birinci kademe mahkemesinde hepimizin yüreklerini sızlatan karar alındı. Yargıtay kararı bozdu. 5 günde gidecek karar 5,5 ay bekledi. Heyetin üçünü görevden aldılar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı karara itiraz etti. 3'e 2 kendi dairesinin kararını bozdu. Ölen işçi başına 5 gün yatanlar çıktılar. Dün de küstahlık yaptılar 'Geride kaldı, biz orayı unuttuk' dediler.

Dün Soma'da tarihin en büyük kalabalığı vardı. Karar değişmedi ama atmosfer değişti. Anneler ilk kez 'Biz adaletin bir gün geleceğine inandık' dediler.



Dün Soma'da tarihin en büyük kalabalığı vardı. Karar değişmedi ama atmosfer değişti. Adalati getireceğiz. And olsun. Buradan Türkiye işçi sınıfına bir çağrı yapmak isterim. Soma'dan bugüne 649 madenci öldü. İki soma daha oldu ama kimsenin haberi olmadı. Mesaj Türkiye işçi sınıfınadır. Yargıya hakim, medyaya hakim sermaye size 'Örgütlenin' diyorlar. Yaşamak ve emeği savunmak için örgütlenin.

"İŞÇİ KAZALARINDA DÜNYA BİRİNCİSİ"

ILO rakamları açıkladı, Türkiye ölümlü işçi kazalarında dünya birincisi. Bu ülkede yarın senin evladın, senin komşun en sevdikleriniz hayatını kaybederler çünkü dünyada işçi hayatının Türkiye kadar ucuz ve tehdit altında olduğu başka ülke yok.

YABANCI İLAÇTAKİ ARTIŞ

Yerli ve milli ilaç üretim konusunda dilimizde tüy bittiği halde Türkiye'de ilaç firmalarının pek çoğu yabancılara satıldı. Satılmaya da devam ediyor. Yerli ilaçta büyük bir gerileme, yabancı ilaçta büyük bir artış var. Bunu maskelemek için Türkiye'deki firmayı yabancı satın alıyor. Yerli sayılır, Türkiye'de üretiliyor diyor. CHP olarak yerli ilaç sanayiini desteklemek zorundayız.

Türkiye'nin en önemli ilaç firmalarının yabancılara satılmış olmasının yarattığı mesele, her şey de beka sorunu arayanların duyması düşünmesi ve tedbir alması gereken meseledir.

DÜNYA ÇİFTÇİ GÜNÜ

Çiftçi ektikçe zarar eden ürettikçe iflasa sürüklenen bir kısır döngünün içerisinde. Çiftçiler, kanuna göre 263 milyar destekleme primi hak etmişken 85 milyar ödenmiş, 178 milyar lira hakları duruyor. O para nereye gitti? O para KKM'ye gitti.



SGK'nın resmi verilerine göre, kayıtlı çiftçi sayıları 10 yılda yüzde 55 azaldı. Esas beka sorunlarından bir tanesi bu. Türkiye yaş ortalaması düşük bir ülke olmasına rağmen çiftçilerin yaş ortalaması 58. Yani genç çiftçi yok. Çok ciddi tedbirler alınması lazım.



Türkiye; Arjantin'den soya, Ukrayna'dan buğday, ABD'den mısır ithal etmezse kendini doyuramayan bir ülke haline getirilmiş durumda. Yerli üreticimizi biraz daha zor durumda bırakıyor.

TARIM REFORMU

Kapsamlı bir hazırlığımız var. Dinamik tarım politikaları öneren, maliyetleri azaltan, verimi yükselten nitelikli tarım bütçesi öneren çalışmamız var. Tekelci yapıya dur diyecek önerilerimiz var. Yapısal reformu bu ülkenin önüne koymaya hazırlanıyoruz. Hayvancılık politikalarında yeni sayfa açacağız. Tarımsal kamu yönetimini yapılandıracağız. Bağımsız, demokratik kooperatif yapılarının üreticilerin örgütlenmelerini sağlayacağız. Bunları önümüzdeki iktidarımız için hazırlıyoruz.

TASARRUF GENELGESİ

Nihayet kamuda tasarruf genelgesi yayınlandı. 10. tasarruf genelgesiydi. Olumlu farkı ise Saray'ın Cumhurbaşkanlığı harcamalarının genelge dışında tutulmamasıydı. Sadece Meclis dışarı da tutulmuş. Bu Meclis israf etsin demek değil, yürütmenin başının Meclis'e talimat vermemesi gerekir. Vermesi hadsizlik olur. Meclis Başkanı bu hafta içinde TBMM'de Başkanlık Divanı'nı olağanüstü toplantıya çağırsın. Y

ürütmenin ortaya koyduğunda çok daha kapsamlı tasarruf genelgesi için Başkanlık Divanı toplansın. Millete kemer sık derken milletin vekilleri tasarruf dışında kalmasın.

Ben kamunun israfına sonuna kadar destek veriyorum ama 10 bin lira emekli maaşına zam yap diyoruz, gör bak biz bile tasarruf yapıyoruz diyecek. İtibardan tasarruf olmaz diyerek Saray harcamalarını savunanlar bu sefer Saray'ı da eklemişler. Demek ki devleti yönetenler değil millet haklı. Sonuna kadar mücadele devam edeceğiz.