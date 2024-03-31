Özgür Özel: Türkiye ittifakı bu seçimlerde tarihi bir sonuç elde etmiştir

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Oy sayımları devam ederken kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:



"Türkiye ittifakı bu seçimlerde tarihi bir sonuç elde etmiştir. Direklere bayrak asanlara kapı çalanlara hepsine bütün parti emekçilerine baba evinin bekçilerine CHP örgütüne teşekkür ediyorum. Bugün seçmenlerimiz çok önemli bir karar verdiler.

"SEÇMENİMİZ ÜLKEMİZDE YENİ BİR SİYASİ İKLİME KAPI ARALAMAYA KARAR VERDİ"



Seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin Türkiye'de kurulmasına karar verdi. Seçmenimiz ülkemizde yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi. Seçmen iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi. Türkiye ittifakı bu seçimklerde tarihi bir sonuç elde etmiştir. Yok sayılanlar bugün ülkeyi yönetenlere açık bir mesaj vermiştir.

"BU GALİBİYETİN BİR KAYBEDENİ YOKTUR"



Bu galibiyetin bir kaybedeni yoktur. Kimsenin kaybetmiş hissetmesini istemiyoruz. Şehirlerimiz emin ellere teslim edilmiştir.



"CHP ARTIK YÜZDE 25'LİK TABANI KIRMIŞTIR, TUZLA BUZ ETMİŞTİR"

Kampanya boyunca CHP olarak seçmenin gündemi ile kurduğumuz bağın emeklilerden gençlerden ve atanmayan öğretmenlere kadar kurulan bu ilişkinin karşılık gördüğünü hep birlikte müşahade ediyoruz. Elde ettiğimiz başarının en önemli sonucu CHP başının üstündeki yüzde 25'lik gözle görünmez tabanı kırmıştır, tuzla buz etmiştir. Bu seçimlerde hiçbir siyasi parti ile ittifak kurulmadığı halde CHP'nin gücü ve seçmenin vicdanın sandıkta kurduğu ittifakı 2019 başarısını daha da büyütmüştür. Bu seçim sonuçlarını seçmenin bize açtığı bir kredi olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim."