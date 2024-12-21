Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yöneticisi Ayşe Eldibs oldu

Özgür Suriye’nin ilk kadın üst düzey yetkilisi, yıllarca Türkiye’de yaşamış bir isim oldu. Ayşe Eldibs, Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin kurduğu Suriyeli Dernekler Platformu’nun başkanlığını yapmıştı. Eldibs geçiş hükümetinde Kadın İşleri Ofisi başkanlığına getirildi.



TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖRMÜŞ İSİMLER YÖNETİMDE



Suriye'de yeni yönetim şekillenirken, dışişleri bakanı olarak atanan Esaad Hasan Eş-Şiybani'nin Türkiye'de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi aldığı belirtildi.



Halep Valisi görevine getirilen SMO komutanı Azzam Garib'in de Türkiye mezunu olduğu kaydedildi.



Eş-Şiybani 1987'de Haseke vilayetinde doğdu, 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Türkiye'de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde 2022 yılında siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi ve 2024 yılında aynı uzmanlık alanında doktora derecesi aldı.



Bakan Eş-Şiyabi'nin halen MBA programının son aşamasını okumakta olduğu bildirildi.



Eş-Şiyabi, Suriye devrimine 2011'deki başlangıcından itibaren katıldı ve tüm aşamalarına tanıklık etti. 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin kuruluşunda yer aldı. Kurtuluş Hükümeti'nde siyasi işler departmanını kurdu ve kuruluşundan bugüne kadar bu departmana başkanlık etti.