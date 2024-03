Özgür Özel'den anket açıklaması: Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışı bitti

Özel, Tele 1 TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



CHP'nin, 2019 seçimlerinden sonra bir anda 11 büyükşehir yöneten bir parti olduğunu hatırlatan Özel, bunun siyasete bir denge getirdiğini ve bu şekilde genel seçime gittiklerini söyledi.



Özel, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kazanmaları gereken bir seçimi kaybettiklerini vurgulayarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefinin ne olduğunu biliyorduk. 2019 yerel seçimi bunu engelledi. Seçmen yine umutsuzdu ama CHP kurultaya gitti ve yeni bir süreç başlattık. Şimdi yine seçimlere gidiyoruz. Şimdi seçmen yeniden bir denge kuracak mı? Kuracağımızı gördüler ve bin bir tedbir aldılar. Recep Tayyip Erdoğan ittifakına sarıldı. Millet İttifakı bileşenleri gayretlerimize rağmen ittifaktan çekildi. O günkü HDP, bugünkü DEM de iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti. Adaylarını çıkardılar." diye konuştu.



Özel, "İstanbul seçimleri genel seçim havasında mı geçiyor?" sorusuna karşılık, "İstanbul'un böyle bir yönü var. Bir metropol, her şey burada. Erdoğan, 'İstanbul’u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.' diyordu ki az kalsın da kaybediyordu.'' dedi.



Mitinglerinin ana konusunun emekliler ve emekçiler olduğunu kaydeden Özel, 31 Mart günü acı reçetenin bu kesime içirileceğini söyledi.



Özel, şu andaki trendin lehlerine göründüğünü belirterek, "Erdoğan, kaybettiğini gördüğü anda bir hamle yapabilir. 'Zam yapacağım.' derse, 'Yap' deriz, 'Meclisi açalım.' derse, 'Aç' deriz. Sonuçta emeklinin cebine girecek her para bizi memnun eder ama şu an böyle bir ihtimal görmüyorum." dedi.



"BEN YOKSULLUĞU, ZAMLARI KONUŞMAK İSTİYORUM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle kavga etmek için can attığını öne süren Özel, "Ben emekli maaşları, çiftçiler üzerinden kavga ediyorum. 'Bu son seçimim.' dedi. Bunu konuşmak istiyor. Ben yoksulluğu, zamları konuşmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.



Özel, zamlar konuşulmasın diye sürekli kendileriyle ilgili DEM Parti vurgusu yapıldığını ifade ederek, "Biz bu oyuna gelmeyiz. Kongremiz bitti, DEM eş genel başkanları ayrı ayrı aradı, bir eş genel başkan, 'Yüz yüze de görüşmek isteriz.' dedi. CHP, her partiyle bayramlaşabilen tek parti. AKP ve MHP, DEM Parti ile bayramlaşmıyor. Peki Meclis'te ne oluyor? Sarılıyorlar.'' diye konuştu.



"MANSUR YAVAŞ REKOR OYLA GELİYOR"



Özel, ne İYİ Parti ne de diğer partilerle varılmış bir anlaşmaları olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"İYİ Parti ile denedik olmadı. Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi ile temaslarımız oldu. Temel Karamollaoğlu ile 'Yerel örgütlere yetki verelim.' dedik. Belli yerlerde ufak temaslar var. Hatay'da kafa kafayayız artık. Lütfü Savaş dediği gibi kendi trendini yükselterek devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir risk yok. Seçmene saygısızlık olmasın ama anket şirketlerinin dediği gibi Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışı bitti. Mansur Yavaş rekor oyla geliyor. Yüzde 60'ı zorlar deniyor. Ankara'da yarış belediye meclisinde. Ankara'da inanılmaz bir ivmelenme var, iyi gidiyoruz. İstanbul'da KONDA’nın anketine göre 7 puan öndeyiz. İzmir'de büyük bir değişim alevi yaktık. "



Özel, CHP'nin jandarma komando tugayı olmadığını ve herkesin partiye zarar vermediği sürece istediğini söyleyebileceğini dile getirdi.



Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Ekrem İmamoğlu ile çalışma talebinin ise Soyer'den geldiğini belirtti.



"BURCU KÖKSAL'IN İLK AÇIKLAMASI KABUL EDİLEMEZ"



Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları tasfiye ediliyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu bana sorulacak soru değil. Bizim partimizde Alevi-Sünni ayrımı olmaz. Bunlarla meşgul değilim." dedi.



CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerinin sorulması üzerine Özel, şöyle konuştu:



"Burcu Köksal Afyon’da belediyeyi alıyor zaten esas telaş ondan. Süreci sakin ve doğru bir şekilde yönettik. Ekrem başkanla birkaç kez konuştuk. Ahmet Türk, 'Ekrem başkanla Genel Başkan'ın tavrı sorunu çözdü.' dedi. Ben de Ahmet Türk gibi bir kanaat önderinden bunu duymuş olmaktan memnunum. Burcu Köksal'ın ilk açıklaması kabul edilemez. Bütün taraflarla konuştuk ve meseleyi hallettik. Burcu Köksal'ın bu açıklamadan sonra kimseye ayrımcılık yapmayacağını ve belediyenin kapısının herkese açık olacağını söylemesi bir özür niteliğinde. Biz bu konuyu geride bıraktık. Yaşanmasaydı daha iyiydi."



"SEÇİM AKŞAMI KİM NE DUYACAKSA ÖZGÜR ÖZEL'DEN DUYACAK"



Özel, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un performansına ilişkin, "Murat Kurum'un performansı bizim için memnuniyet verici. Böyle devam etmesini umuyorum." dedi.



CHP Anayasa Mitingi'ni terör olayları yüzünden ertelediklerini söyleyen Özel, "İlk fırsatta yapacağız ama yerel seçim gündemine sıkıştırmak olacak iş değil. Önümüzdeki süreçte yapacağız. 1 Nisan'dan sonra bütün hakların ihlali ve demokrasi için sokağa ineceğiz. 31 Mart'ta bir topu ileri atın, en iyi savunma hücum." ifadelerini kullandı.



Özel, seçim gecesi için tüm hazırlıkları yaptıklarını ve dijital bir sistemleri olduğunu belirterek, "Seçim akşamı kim ne duyacaksa da Özgür Özel’den duyacak." dedi.