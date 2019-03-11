31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Ankara için televizyoda tartışma programı olasılığı halen devam ediyor.

'Cumhur ittifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki, 'Millet ittifakı'nın adayı Mansur Yavaş'la bir televizyon programına çıkıp çıkmayacağı sorusuna, kısaca, "Tayyip Bey izin verirse çıkmak, tartışmak isterim." yanıtı vermişti.

Mansur Yavaş'ın yaklaşımı ise, "Bu varsayım. Bir gerçekleşsin cevabımızı ona göre veririz. Bir önce duyalım. 'İzin alırsa' diyorsunuz. Ben 'Gitsin, izin alsın' demem. Biz izin falan almadan çıkarız" şeklinde olmuştu.

Konuyla ilgili son açıklama Özhaseki'den geldi. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin sorusu üzerine, "Partimizin kararı nedeniyle 10 yıldır arkadaşlarımız tartışma programlarına çıkmıyor. Onun için izin almaktan bahsettim" diyen Özhaseki, şunları söyledi:



"Ben canıgönülden Mansur Bey'le çıkıp Ankara'yı ve projelerimizi konuşmak istiyorum. Bu konuda da partiye müracaat edeceğim."