Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı partiden ihraç etti.

KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI

Özkan Yalım, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.

Yasal sürenin tamamlanmasının ardından, Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs’ta olağanüstü toplanarak, partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi.

YALIM'IN ŞOFÖRÜ MURAT ALTINKAYA'NIN İFADESİ

Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın etkinlik pişmanlık kapsamında verdiği ifade de ortaya çıktı.

"BAĞIŞ ADIYLA TOPLANAN PARAYLA ÖZEL ŞİRKET BORÇLARI ÖDENDİ"

Altınkaya; esnaftan bağış adı altında 2 milyon 300 bin lira toplandığını Özkan Yalım'ın şirketinin sigorta borcunun bu parayla ödendiğini iddia etti.

"UŞAKSPORLU FUTBOLCULAR BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERİLDİ"

Murat Altınkaya, Uşaksporlu futbolcular ve eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş aldıklarını öne sürdü.

Özkan Yalım'ın şoförü; 3 milyon 200 bin lira olarak faturalandırılan bir işin, aslında 1 milyon 300 bin liraya da yapılabileceğini ifade edip "Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı." beyanında bulundu.

"195 BİN EURO TUTARINDAKİ VIP HARCAMALARLA KAMU KAYNAKLARI ÖZEL KULLANIMINA YÖNLENDİRİLDİ" İDDİASI

Murat Altınkaya; biri Özkan Yalım, diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ait iki aracın VIP dönüşümünün belediye şirketi tarafından karşılandığını da iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ilk olarak Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 9 kişi tutuklanmıştı.

Ardından ikinci dalga operasyon düzenlenmiş aralarında CHP İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 16 kişi daha tutuklanmıştı.