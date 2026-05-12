Özkan Yalım ek ifadesi ortaya çıktı. Kurultay süreci ve para trafiği iddiaları

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmış ve ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

YENİDEN İFADE VERDİ

Yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesine götürülen Özkan Yalım’ın görüşmesinin yaklaşık 5 saat sürdüğü öğrenildi. İşlemlerin ardından Yalım, yeniden cezaevine gönderildi.

EK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yalım dünkü ifadesinde, CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu. Kurultay öncesinde birçok ilde delegelerle görüşerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine destek çalışması yürüttüğünü ileri sürdü ve yaklaşık 600-700 delegeyle telefon görüşmesi yaptığını iddia eden Yalım, özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleri üzerinde yoğunlaştığını iddia etti.

Yalım, kurultay sürecinde CHP lideri Özel'e nakit para verdiğini de öne sürdü. Özel'in evinin önündeki duvarına poşet içerisinde 200 bin TL ve Denizli'de de 1 milyon TL daha verdiğini iddia eden Yalım, "Özgür Özel bana ‘Ne kadar verebilirsen ayarla' dedi." suçlamasında bulundu.

Yalım, parayı dün gözaltına alınan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettiğini iddia edip bazı kayıtların incelenmesiyle söylediklerinin doğru çıkacağını öne sürdü.

“ÇOCUKLARIMIZI İŞE ALIRSAN ÖZEL'İ DESTEKLERİZ”

Bazı delegelerin, çocuklarının CHP'li belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceklerini söylediklerini öne süren Yalım, delegelerin çocuklarına ait özgeçmişlerin kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini de iddia etti.

FUTBOLCU EŞLERİ DE MAAŞ ALMIŞ

Yalım ifadesinde Uşakspor üzerinden yürütülen usulsüzlüklere yönelik iddialarını da sıraladı.

“24 futbolcudan 10 tanesi belediye kadrosunda çalışıyor olarak gösterildi ancak fiilen çalışmadılar." suçclamasını dile getiren Yalım, bazı futbolcu eşlerinin de belediyede maaş aldığını öne sürdü.

Bağış olarak gelen paraların bir kısmını şahsi harcamalarında kullandığını iddia eden Yalım, "Bundan dolayı pişmanım ve kamu zararını gidermek istiyorum." iddiasını seslendirdi.

KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Yalım, belediyeye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını da kabul etti. Ankara ve İzmir'deki evinde bulunan eşyaları belediyeye ait araçlarla Uşak'a taşıttığını iddia eden Yalım, resmi hizmet araçlarının ailesinin özel seyahatlerinde de kullanıldığını ileri sürdü. Yalım, oluşan kamu zararını ödemek istediğini de dile getirdi.

VIP ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ İDDİASI

Yalım, Özgür Özel'in kullanımındaki Mercedes V300 aracın VIP dönüşüm masrafının Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini iddia edip bu ödemenin belediyeye ait başka bir aracın dönüşüm faturası içine gizlendiğini öne sürdü.

Yaklaşık 170 bin euro ve KDV tutarındaki ödemenin belediye hesabından yapıldığını ileri süren Yalım, CHP yetkililerinin bu konuda gerçeği gizlediğini iddia etti.

ÖZEL HAYAT

İfadede E.Y. ile ilişkisine de değinen Yalım, belediyede işe alınmasında bu ilişkinin etkili olduğunu öne sürdü.

Birlikte yaşamak amacıyla ortak ev satın aldıklarını ileri süren Yalım, belediyeye ait özel dokuma halıların ödeme yapılmadan bu eve götürüldüğünü de iddia etti.

MANİSA BELEDİYESİ BAŞKAN DANIŞMANI GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan’ın da bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaçan’ın ismi, Uşak Belediyesi Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde geçiyordu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: İFADE VE BİLGİ İÇİN GÖZALTINDA

Gözaçan'ın gözaltına alınmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Büyükşehir Belediyemizde Başkan Danışmanı olarak görev yapmakta olan Sayın Demirhan Gözaçan, belediyemiz faaliyetleri dışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade ve bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alınmış olup Belediyemiz hakkında kamuoyu nezdinde oluşabilecek yanlış kanaatlerin engellenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Manisa halkımızın bilgisine sunarız.”

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Özkan, ifadesinde, 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel’e toplamda 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etmiş "Bu paranın 200.000 TL’sini Manisa’daki evine bıraktım. 1 milyon TL’yi ise Denizli’de yakın arkadaşı Demirhan isimli şahsa teslim ettim." iddiasında bulunmuştu.

Özkan Yalım'ın iddiaları arasında Özel’in kazanması için delegelerle görüştüğü ve destek çalışmaları yaptığı da yer almıştı.

Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini de öne süren Yalım, CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini de iddia etmişti.

NE OLMUŞTU?

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım 27 Mart'ta tutuklanmıştı.

CHP yönetimi, Yalım'ı partiden de ihraç etmişti.

BAŞSAVCILIĞIN RÜŞVET İDDİALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği iddia etmişti.