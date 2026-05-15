Özkan Yalım Özgür Özel'le ilgili yeniden ifade verecek

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vermesinin ardından yeni gelişme yaşandı.

Yalım’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ’e ödediği para miktarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçtiği öğrenildi.

Yalım, geçen günlerde ek ifade talebinde bulunmuş ve Çağlayan Adliyesi'nde yaklaşık 5 saat boyunca birtakım iddialar ileri sürmüştü. Bunların çoğu, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 2023 Kurultayı'yla ilgiliydi.

Yalım, birçok ilde delegelerle görüşerek Özel lehine destek çalışması yürüttüğünü ileri sürdü, yaklaşık 600-700 delegeyle telefonla görüştüğünü, özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki delegeler üzerinde yoğunlaştığını iddia etti.

PARA İDDİASI

Kurultay sürecinde önce 200 bin TL, sonra 1 milyon TL nakit para desteğinde bulunduğunu öne süren Yalım, Özel'in kendisine “Ne kadar verebilirsen ayarla” dediğini öne sürdü.

Yalım, parayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettiğini iddia etti.

ÖZEL SAVCILIĞA GİDİYOR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, dün Özgür Özel’in avukatlarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı:

“Silinenler dahil olmak üzere tüm WhatsApp yazışmaları geri çağrılabiliyor. Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasındaki tüm yazışmaların, fotoğraf ve görseller dahil olmak üzere dosyaya kazandırılması talep edilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım 27 Mart'ta tutuklanmıştı.

CHP yönetimi, Yalım'ı partiden de ihraç etmişti.

BAŞSAVCILIĞIN RÜŞVET İDDİALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği iddia etmişti.