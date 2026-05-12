Özkan Yalım'dan ek ifade talebi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ', etkin pişmanlıktan yararlanmış ve ifade vermişti.

Soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.

YENİDEN İFADE VERMEK İSTEDİ

Yalım’ın yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesine götürüldüğü öğrenildi.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Özkan, ifadesinde, 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel’e toplamda 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etmiş "Bu paranın 200.000 TL’sini Manisa’daki evine bıraktım. 1 milyon TL’yi ise Denizli’de yakın arkadaşı Demirkan isimli şahsa teslim ettim." iddiasında bulunmuştu.

Özkan Yalım'ın iddiaları arasında Özel’in kazanması için delegelerle görüştüğü ve destek çalışmaları yaptığı da yer almıştı.

Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini de öne süren Yalım, CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini de iddia etmişti.

UŞAKSPORLU FUTBOLCULARI İŞÇİ KADROSUNDA GÖSTERMİŞ

Yalım yine ifadesinde 24 Uşaksporlu futbolcudan 10'unun belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterilerek maaş almalarının sağlandığını itiraf etmiş ve Uşak Belediyesi adına kayıtlı 4 aracı da eşinin ve oğlunun kişisel kullanımına tahsis ettiğini de anlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım 27 Mart'ta tutuklanmıştı.

CHP yönetimi, Yalım'ı partiden de ihraç etmişti.

BAŞSAVCILIĞIN RÜŞVET İDDİALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği iddia etmişti.