Özkan Yalım'ın ek ifadesinde yeni iddialar. "Kurultay günü salondaydım, şahit olmadım"

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan iki ay sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım , ek ifade verdi.

Yalım, ilk ifadesinde Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanı seçildiği 2023 Kurultayı'na geniş yer ayırmış, masraflar için o dönem Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini ileri sürmüştü.

Bu paranın bir kısmını siyasetçinin evinin bahçesine bıraktığını, bir kısmını da yakın arkadaşı aracılığıyla ulaştırdığını savunan Yalım'ın iddiaları arasında Özel’in kazanması için delegelerle görüştüğü ve destek çalışmaları yaptığı da yer almıştı.

Yalım, ek ifadesinde delegelerle yürüttüğünü ileri sürdüğü görüşmelere yer verdi.

O dönem Ankara'nın Çankaya ilçesindeki koordinasyon merkezinden çalıştığını söyleyen Yalım, “Kurultaydan kısa süre önce 115 delegeden ‘CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'i destekliyorum' yazılı imzaları topladım ve bunları Selin Sayek Böke'ye teslim ettim." iddiasını ileri sürdü.

Bazı delegelerin destek karşılığında taleplerde bulunduğunu, örneğin Kahramanmaraş delegesi olduğunu öğrendiği bir kişinin “İki çocuğumu İstanbul'daki belediyelerde işe alın, destek vereyim” dediğini iddia eden Yalım, söz konusu özgeçmişleri İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a ilettiğini öne sürdü.

Özkan Yalım iddialarını şöyle devam ettirdi:

“Uşak'ın 6 delegesi vardı, il başkanı dışında 5 delege Özgür Özel'e oy verdi. Bu kişilerle ben görüştüm, ancak hiçbirine maddi vaat sunmadım.”

Yalım ayrıca kurultay günü salonda bulunduğunu hatırlatarak "O gün iddia edilen delege pazarlıklarına şahit olmadım" savunmasını yaptı ve suçlamaları kabul etmedi.

Yalım'ın avukatları ise, “Müvekkil kurultay sürecine ilişkin tüm bildiklerini samimi şekilde anlatmıştır. Dosyada suçlamaları destekleyen somut bir delil bulunmamaktadır. Takipsizlik kararı verilmesini talep ederiz.” dedi.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KARARI

Yalım'ın kurultayla ilgili iddialara geniş yer ayırdığı ilk “etkin pişmanlık” ifadesi, “mutlak butlan ” davasını da hızlandırmıştı.

Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

KARARDA NELER VARDI?

Mahkeme kararında, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" ifadesine yer verildi.

CEZA DAVASI DA VAR

“Mutlak butlan” davasına ek olarak bir de ceza davası yürütülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kurultayda usulsüzlük yapıldığı suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma başlattı ve iddianame 3 Haziran 2025'te kabul edildi.

Bu iddianamede “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “rüşvetle” suçlandığı için cezaevinde gönderilip Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Rıza Akpolat ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay “sanık” olarak yer alıyor.

Bu isimlerin “oylamaya hile karıştırma” suçundan bir yıldan üçer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer veriliyor.

Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmedi. Bunu "Partimi adliyede tartıştırmam" sözleriyle açıkladı.

Mahkeme, son olarak İstanbul'da Rıza Akpolat'ın da yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasının iddianamesini kurultay davasının dosyasına eklemişti.

Ankara'daki mahkeme, bu davanın "fiili ve hukuki irtibat" gerekçesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB davasıyla birleştirilmesini istiyor.

12 sanık hakkında Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'na muhalefet suçlarından bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesi talep ediliyor.