Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi: Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdim

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiğini açıklamıştı.

Yalım'ın ifadesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

2023 CHP Kurultayı öncesi masraflar için o dönem CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'e para verdiğini ileri süren Yalım, şu iddiayı dile getirdi:

"2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel’e toplamda 1 milyon 200 bin TL nakit para verdim. Bu paranın 200.000 TL’sini Manisa’daki evine bıraktım. 1 milyon TL’yi ise Denizli’de yakın arkadaşı Demirkan isimli şahsa teslim ettim."

Özkan Yalım'ın iddiaları arasında Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi için delegelerle görüştüğü ve destek çalışmaları yaptığı da yer aldı.

HEDİYE İDDİASI

Yalım ayrıca Özel'e ait VIP aracın dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini de öne sürdü ve CHP Genel Başkanı ve ailesine 2022 yılında da hediyeler gönderdiğini iddia etti.

Özel'in talebi üzerine bayiden bir aracı babası adına ayırttığını savunan Yalım, "Fiyat farkı olan 180 bin lirayı kendi hesabımdan ödedim. Ayrıca 2022 yılında Özgür Özel'in ailesine hediye çantalar gönderdim ve kendisine de bir saat hediye ettim." dedi.

UŞAKSPORLU FUTBOLCULARI İŞÇİ KADROSUNDA GÖSTERMİŞ

Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de Uşaksporlu futbolcuların ödemeleriyle ilgiliydi..

24 futbolcudan 10'unun belli dönemlerde belediyede işçi kadrosunda gösterilerek maaş almalarının sağlandığını söyleyen Yalım, ayrıca Uşak Belediyesi adına kayıtlı 4 aracı da eşinin ve oğlunun kişisel kullanımına tahsis ettiğini de anlattı.

NE OLMUŞTU?

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özkan Yalım 27 Mart'ta tutuklanmıştı.

CHP yönetimi, Yalım'ı partiden de ihraç etmişti.

BAŞSAVCILIĞIN RÜŞVET İDDİALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Uşak Belediyesi tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusu ile alakalı kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı'nın aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği iddia etmişti.