Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan sanık hakkında kamu davası açıldı

Boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ hakkında kamu davası açıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada halen ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan Samet Ağ hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı belirtildi.

Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan babası Mehmet Demirel, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.



Gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ üç ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAKİME TEPKİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün katıldığı programda yaşanan olayı hatırlatarak, "Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık; hamdolsun, tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun? Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez. Adalet ortada kalamaz, yerde sürünmez. Onun için de gereğini yapacağız" dedi.



Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında HSK'ya inceleme yapılması için izin verdiği öğrenildi.

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