Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu: "Cumhurbaşkanımıza uzak bir belediye başkanı değildim"
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilk kez konuştu. Çerçioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim." dedi.
AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifasının ardından ilk kez konuştu.
Gazeteci Sinan Burhan sorularını yanıtlayan Özlem Çerçioğlu, "Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğinde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin Cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı kendisiyle." ifadelerini kullandı.
CHP'den ayrılmanın zor bir karar olduğunu da söyleyen Özlem Çerçioğlu, "Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı." diye konuştu.
"AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM ARTIK BULUNMAMAKTADIR"
Çerçioğlu, perşembe günü CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özlem Çerçioğlu, "Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır." demişti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, aynı gün düzenlenen törenle AK Parti'ye katılmıştı.
