Özlem Çerçioğlu ilk kez konuştu: "Cumhurbaşkanımıza uzak bir belediye başkanı değildim"

AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifasının ardından ilk kez konuştu.

Gazeteci Sinan Burhan sorularını yanıtlayan Özlem Çerçioğlu, "Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğinde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin Cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı kendisiyle." ifadelerini kullandı.

CHP'den ayrılmanın zor bir karar olduğunu da söyleyen Özlem Çerçioğlu, "Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı." diye konuştu.

