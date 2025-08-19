Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Geçen günlerde partisi CHP'den istifasını açıklayıp AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.



Çerçioğlu, avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.



ÖZEL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Özel, dün akşam Aydın'da düzenlediği mitingte Çerçioğlu'na tepki gösterip "Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız." demişti.

