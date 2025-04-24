Özlem Gürses kimdir? Gazeteci Özlem Gürses kaç yaşında, nereli?
Özlem Gürses, gündemi yakından takip eden sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer alıyor. Gazeteci olan Özlem Gürses'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanmaya başladı. Peki, Özlem Gürses kimdir? Gazeteci Özlem Gürses kaç yaşında, nereli?
Özlem Gürses, 18 Ağustos 1970 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gazeteci ve haber sunucusudur.
İlköğretim ve lise öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamladı. Ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne girmeye hak kazandı.
Aynı bölümde yüksek şeref öğrencisi ve bölüm birincisi olarak ODTÜ Mimarlık Bölümü'ne yatay geçiş yaptı.
Mimarlık Tarihi programında Yüksek Lisans yaparken geçirdiği bir trafik kazası onu İstanbul'a ve medya dünyasına taşıdı.
Özlem Gürses evlidir ve Uzay isimli bir çocuk annesidir.
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