Özlem Gürses kimdir? Gazeteci Özlem Gürses kaç yaşında, nereli?

Özlem Gürses, Gürcü kökenli bir anne ve Kırşehirli bir babanın kızı olarak Ankara'da doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamladı.

Ardından ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne girmeye hak kazandı.



Aynı bölümde yüksek şeref öğrencisi ve bölüm birincisi olarak ODTÜ Mimarlık Bölümü’ne yatay geçiş yaptı.



Mimarlık Tarihi programında Yüksek Lisans yaparken geçirdiği bir trafik kazası onu İstanbul’a ve medya dünyasına taşıdı.



Özlem Gürses evlidir ve Uzay isimli bir çocuk annesidir.