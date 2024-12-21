Özlem Gürses'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özlem Gürses'in sosyal medyada yaptığı bir yayında kullandığı sözlerden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan soruşturma başlattı. Ankara'da gözaltına alınan Gürses İstanbul'a getirildi.



Özlem Gürses savcılıktaki ifadesinde söz konusu yanının kısa bir bölümün seçilerek sosyal medyada hakkında linç kampanyası başlatıldığını söyledi. Gürses, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Gürses'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.



CHP Genel başkanı Özgür Özel'de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi.

