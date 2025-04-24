Özlem Gürses'in cezası belli oldu

"Süreçle ilgili şaşkınlığım bu salonda da hala devam ediyor. Yayında, bana isnat edilen suçun tam tersini söylüyorum. TSK’ya hakaret etmek bir yana, onu her zaman başımın üstünde taşımış bir yurttaşım. Benim asla işlemediğim, söylemediğim, fikri dünyamda bile yer almayan bir cümle için yargılanmama üzülüyorum. Aklımın ucundan bile geçirmediğim bir cümle. Beraatimi talep ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Özlem Gürses savcılıktaki ifadesinde YouTube'daki yayının kısa bir bölümünün seçilerek sosyal medyada hakkında linç kampanyası başlatıldığını söylemişti.

Gürses, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, mahkeme Gürses'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı vermişti. Daha sonra Gürses’in ev hapsi cezası kaldırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Mütalaalar ve Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla yer almıştı.



İddianamede, Gürses'in YouTube kanalında 19 yaptığı yayında kullandığı sözlerde suç unsuru tespit edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.



Milli Savunma Bakanlığı Mütalaalar ve Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığının da söz konusu ifadelere ilişkin 20 Aralık 2024'teki suç duyuru üzerine de soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, aralarında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle bu iki soruşturma dosyasının birleştirildiği ifade edilmişti.



İddianamede Gürses'in kullandığı ifadelerle devletin askeri teşkilatına terör örgütü benzetmesi yaptığı, TSK'yı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci bir kurum olarak göstermek suretiyle alenen aşağıladığı belirtilmişti.



Gürses'in "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderilmişti.