Özlem Lina Öz ve Tayyar Taylan Öz kimdir?

Türkiye'nin gündemindeki Dilan-Engin Polat çiftini yakın takibe alan avukat Feyza Altun'un paylaşımları ardınan gözler Özlem Lina ve Tayyar Öz çiftine çevrildi. Feyza Altun, "Bu ikisine de bakmamız gerek arkadaşlar" diyerek sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü işaret etti.



Altun, Doktor olan Tayyar Öz'ün daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza aldığını iddia etti.

ÖZLEM LİNA ÖZ KİMDİR?



Özlem Lina Öz, 17 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü tamamladı. Eğitimini tamamlandıktan sonra Op. Dr. Tayyar T. Öz ile hayatını birleştirdi. Üç kız çocukları olan Özlem Lina Öz, dördüncü bebeğini bekliyor.



TAYYAR TAYLAN ÖZ KİMDİR?



Dr. Tayyar Taylan Öz 1987 yılında Kahramanmaraş’ın Süleymanlı Kışla köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Süleymanlı köyünde tamamlayan Öz, Lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesinde Tamamladı. istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı.ı TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölününü kazandı. 5 yıl sonra Ortopedi ve travmatoloji uzmanı ünvanını aldı. Mecburi görevini Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinde yaptı.