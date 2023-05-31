Özlem Zengin kimdir? AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin kaç yaşında ve nereli?

Özlem Zengin, 1969 yılında Tokat'ta doğmuştur. Baba adı Salih, anne adı Nimet'tir.



Avukat olan Özlem Zengin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.



Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı.



İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.