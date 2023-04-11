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Özlem Zengin'den Ebubekir Sofuoğlu'na tepki: "Kadın haklarından geri adım yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun kendisiyle birlikte Aile Bakanı Derya Yanık ve ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımını tehdit olarak niteledi. Zengin, "AK Parti'yi kadınlar inşa etti. Kadın haklarından geri adım yok" dedi.

Özlem Zengin'den Ebubekir Sofuoğlu'na tepki: "Kadın haklarından geri adım yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun kendisini hedef alan Twitter mesajına sert sözlerle tepki gösterdi.

Zengin, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde gündeme gelen 6284 sayılı kanun için, "Kırmızı çizgimizdir" açıklaması yapmış ve bu sözleri nedeniyle tehdit mesajları aldığını söylemişti.

Ebubekir Sofuoğlu dün Twitter'dan bir paylaşım yaptı ve Zengin'le birlikte Aile Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'in fotoğraflarını paylaşarak "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar.." notunu düştü.

Özlem Zengin'den Ebubekir Sofuoğlu'na tepki: "Kadın haklarından geri adım yok" - 1 Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu

CNN Türk yayınına konuk olan Özlem Zengin, bu mesajı "tehdit" olarak niteledi.

Zengin, "AK Parti'yi kadınlar inşa etti. Kadın haklarından geri adım yok." dedi.

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