Özlem'in katili 112'yi aramıştı: Hafifletici sebep sayılmadı
İzmir'de evlilik hazırlığında yaptığı Özlem Eryakşi'yi öldüren Cemal Kusuvoğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kusuvoğlu'nun olay sonrası ambulans çağırmış olmasının ceza açısından hafifletici bir etkisi olmadığına yer verildi.
Kadın cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı.
Konak ilçesi Atilla Mahallesi'nde iki çocuk annesi Özlem Eryakşi, evlilik hazırlığında olduğu ve aynı kafeteryada çalıştığı Cemal Kusuvoğlu ile yaşadığı evde tabancayla karnından vuruldu.
Hastaneye kaldırılan Eryakşi, hayatını kaybetti.
Kusuvoğlu, cinayet şüphesiyle tutuklandı.
ŞAKALAŞMA SAVUNMASI
Şakalaşırken silahın kazayla ateş aldığını öne süren Cemal Kusuvoğlu hakkında "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve bulundurma"dan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
CEZALARI AÇIKLANDI
İzmir Adliyesi 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl temmuz ayında görülen duruşmada karar çıktı.
Heyet, sanık Cemal Kusuvoğlu'na önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından Kusuvoğlu'nun olay günü öldürülen Özlem Eryakşi ile tartışmasını göz önüne alıp bu durumu haksız tahrik olarak kabul edip cezayı 24 yıl hapse indirdi.
Mahkeme heyeti, Cemal Kusuvoğlu'nu ayrıca ruhsatsız silah taşıması nedeniyle 2 yıl hapis ve 60 gün adli para cezasına çarptırdı.
YENİDEN YARGILANDI
Tarafların itirazları üzerine dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi'nde 9 Nisan'da görülen duruşmada karar çıktı. Heyet, sanığı oy çokluğuyla "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
SAVUNMALARINA İTİBAR EDİLMEDİ
Sanık Kusuvoğlu'na verilen kararın gerekçesi açıklandı.
İfadeler ve toplanan deliller ışığında, Kusuvoğlu'nun savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna vurgu yapılıp savunmalarına itibar edilmediği belirtildi.
EYLEM DOĞRUDAN ÖLDÜMEYE YÖNELİK
Kararda; Kusuvoğlu'nun, öldürme eylemini ateşli silahla doğrudan Özlem'in hayati bölgesini hedef almak suretiyle gerçekleştirdiğinin altı çizilirken, olay sonrası pişmanlık göstererek ambulans çağırmış olmasının ceza açısından hafifletici bir etki yaratmadığı vurgulandı.
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