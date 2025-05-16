Özlem'in katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Boşandığı eşi Özlem Şımarık'ı öldüren adamın cezası belli oldu.



Çavdır ilçesinde "Kasten yaralama" suçundan kaydı olan Tarık Yılmaz, 8 Şubat 2024'te sabah saatlerinde, bir yıl önce boşandığı Özlem Şımarık'ın kaldığı apart daireye geldi.



Yılmaz, çıkan tartışmanın büyümesiyle av tüfeğiyle ateş edip Şımarık'ı yaraladı. Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem Şımarık, kurtarılamadı.



Kaçarken Denizli'nin Çameli ilçesinde yakalanıp Gölhisar Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Tarık Yılmaz ve kendisine yardım ettiği iddia edilen Adem Sağır, Şaban Aksoy, Erdal Açıkgöz, Mehmet Çelik, Kazım Özseçen, Mustafa Sinan, Gökay S. ve Meryem S. tutuklandı.



Mustafa Sinan, Kazım Özseçen, Meryem S. ve Gökay S. daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tarık Yılmaz hakkında "Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme", diğer 8 sanık hakkında ise "Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme", "Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.



KARAR DURUŞMASI YAPILDI



Davanın karar duruşması bugün görüldü.



Mahkemede son sözü sorulan Tarık Yılmaz, "Takdir mahkemenin." dedi.



Diğer sanıklar ise beraat ve tahliye talebinde bulundu. Kısa ara veren mahkeme heyeti, Tarık Yılmaz'a '"Boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildiğini açıkladı.



Tutuklu sanıklar Adem Sağır, Erdal Açıkgöz, Şaban Aksoy, Mehmet Çelik ile tutuksuz sanıklar Mustafa Sinan ve Kazım Özseçen ise "Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılırken tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanıklar Gökay S. ve Meryem S. ise beraat etti.