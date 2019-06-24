CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerinin ardından açıklama yaptı.



Öztrak açıklamasında şunları kaydetti:



"Ekonomideki sıkıntıların krize dönüşmesi sonrası geçen yıl ağustosta genel başkanımız 13 maddelik bir yol haritası açıkladı. Bunların hiçbirine kulak verilmedi. Kan kaybeden ekonomiye aspirim tedavisi uygulandı. Bütüncül önlem almak yerine 7 paket açıkladılar. Dengelendik, dengeleniyoruz dediler, krizin bu defa da teğet geçeceğini zannettiler. Bu yanılgının faturasını milletçe ödüyoruz.



Seçim süreçlerinin bütçeye önemli yansımaları oldu. Bütçe açığı bu yıl üçe katlandı. Maliye politikasıyla ekonomiyi canlandırma olanakları ilk beş ayda tüketildi. Fatura her zaman olduğu gibi vatandaşa çıktı. Mart ayında yüzde 10 olan işsizlik oranı yüzde 14'e çıktı.



Artık seçim bitti. Yapay gündemleri bırakıp ekonomiye dönme zamanı geldi. Saray yönetimi artık silkelenip kendisine gelmeli.

Ekonomik ve Sosyal Konsey bir an önce toplanmalı. 5 yıllık kalkınma planı bir an önce yasalaşmalı. Alınacak önlemler ithalat yerine üretimi, borç yerine kazancı önceleyen programın parçası olmalıdır.

Vatandaşların sandıkta verdiği mesaj çerçevesinde demokrasi ve hukuk anlayışı güçlenmeli. Gerginlikler azaltılmalı."

VİDEO: DAKİKA DAKİKA SEÇİM GECESİ