Öztrak: Merkez Bankası’nı ciddi bir incelemeden geçireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Öztrak, hafta sonu Maltepe'de 'milletin sesi' metingini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Maltepe’deki demokrasi meydanında, umut vardı. Gülen, aydınlık yüzler vardı. Hak, hukuk ve adalet çağrıları vardı. Dostluk, kardeşlik ve özgürlük şarkıları vardı. Huzur ve bereket özlemi vardı. Haramilerin saltanatına son verme iradesi vardı. Ve o meydanda, ortak geleceğimizi beraberce inşa etme azmi ve kararlılığı vardı. Demokrasimize zehirli dişlerini, kirli tırnaklarını geçirme niyet ve hevesinde olanlara, cevap, Maltepe’deki demokrasi meydanından verildi" dedi.

Öztrak, seçimi kazandıklarında Merkez Bankası’nın tüm döviz ve altın hesaplarını ciddi bir incelemeden geçireceklerini de söyledi.