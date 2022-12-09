Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan zanlının emniyet ifadesi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan şüpheli Serhat K. adliyeye sevk edildi.

Zanlı ifadesinde devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk'ü bıçakladığını ve kimseden talimat almadığını söyledi.



Serhat K'ya cep telefonunda yapılan incelemede; arama motorunda çıkan '1,5 milyon dolar kaç TL eder' araması ile ilgili soru soruldu. Zanlı soruyu, 1500 dolar borç aldığını ve bunun ne kadar olduğunu öğrenmek isterken yanlışlıkla '1,5 milyon dolar' yazmış olabileceği şeklinde yanıtladı.

ÖLDÜRME CEZASINI ARATMIŞ

Yine arama motorunda 'nitelikli adam öldürme' ve 'kasten yaralama' suçları ile ilgili yaptığı araştırmalarına ilişkin soruya da zanlı şu yanıtı verdi:



"Öztürk Yılmaz’a kendi açımdan ceza verdiğimde alacağım cezayı en az nasıl alabileceğimi öğrenmek için bu araştırmayı yaptım. 'Adam öldürme' suçunu araştırdım; ancak içeriğini okumadım. 'Kasten yaralama' suçunu araştırdım ve içeriğini okudum.

Olayın olduğu gün saat 16.07’de 'WhatsApp' durumu mesajında 'Ya devlet başa ya kuzgun leşe' yönündeki paylaşımı sorulan Serhat K. "Benim bu mesajı paylaşmaktaki amacım sevdiğim bir söz olmasındandır, başka da bir amacım yoktur" dedi.



SAVCIYA İFADE VERECEK

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, çarşamba günü makam uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanmıştı.



Ankara'daki parti genel merkezindeki saldırı sonrası kaçan zanlı, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanmıştı.