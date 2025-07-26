Ozzy Osbourne anısına Adana’da lokma dağıtıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne anısına Adana'da lokma dağıtıldı.

Ozzy Osbourne anısına Adana’da lokma dağıtıldı

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne 22 Temmuz’da hayatını kaybetti. Sanatçının sevenleri, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Şinası Efendi Caddesi’nde lokma dağıtarak anma etkinliği düzenledi.

Müzisyenin hayranı Caner Aygün, sanatçının ölümünden üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Onun anısına lokma dağıttık. Bundan sonra ölümünün her yıl dönümünde dağıtmayı düşünüyoruz. Heavy metalin sıfır noktası diyebileceğimiz bir müzisyen" dedi.

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