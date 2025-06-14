PAEM 6.Dönem Eğitim Sonu Sınavı hakkında duyuru: Eğitim Sonu Sınavı ne zaman yapılacak?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda; "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin eğitim sonu sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi’nde 01-03 Temmuz 2025 tarihleri arasında Eğitim Sonu Sınavı yapılacaktır.



Söz konusu sınava katılacak öğrencilere sınav tarihleri ve tebliğ işlemleri Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. Öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesi gereği sınava katılacak öğrencilere ilanen duyurulur." denildi.