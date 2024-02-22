Pahalı diye ülkesinden ayrıldı! İngiliz genç Antalya'da 5 yıldızlı otele yerleşti

"Kiram ve faturalarım Manchester'da tam 951 sterline yani 36 bin 949 liraya geliyor ancak buradaki 28 günlük 5 yıldızlı oteldeki tatil maliyetim 944 sterlin yani 36 bin 716 lira. Yani şu anda İngiltere'deki aylık giderlerimden 7 sterlin daha ucuz." diyen Kerr'in hedefiyse Türkiye'yi gezmek.



Türkiye'de yaşamak istediğini de belirten Kerr, "Bu benim Türkiye'ye üçüncü gelişim. Daha önce Marmaris ve Side'ye gelmiştim. İlerleyen süreçte İstanbul, Kars ve Sivas'a gitmek istiyorum, kültürel bir gezi olarak." dedi.