Park halindeki kamyon alev aldı: Kundaklama şüphesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde İ.D.'ye ait kamyon ve ticari araç park halindeyken, henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Yangında alev alan kamyon çalışarak ileri doğru kısa süre hareket ederken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Araçlardaki yangın kısa sürede söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kundaklama ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“ARACIMIZI VE KAMYONUMUZU YAKTILAR”

Yangını uykudayken haber aldığını dile getiren İ.D.'nin kardeşi H.D., "'Arabalar yanıyor' dediler bizde hemen çıktık. Baktık arabalar yanıyor. Biz hortumlarla müdahale etmeye çalışırken, kamyon kendi kendine çalıştı. Bir ticari aracımız ve kamyonumuzu yaktılar. Düşmanımız ve husumetli olduğumuz biri yok. Nasıl oldu bilmiyorum" dedi.