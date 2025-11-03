Paketleme fabrikası küle döndü

Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 6. sokak üzerinde bulunan bir mevye-sebze paketleme fabrikasında kullanılan ambalajların bulunduğu depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden fabrikada görevli bir personel 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirirken ihbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşahir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi.



3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Karton ve plastik malzemelerin bulunduğu depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyürken ekipler alevleri kontrol altına almak için mücadele etti.

Yaklaşık bin 600 metrekarelik iş yerini etkileyen yangında bir iş yerinin çatısı çöktü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile alevler kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.