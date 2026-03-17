Pakistan Kabil'de hastaneyi bombaladı, 400 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan, şubat ayı sonunda açık savaş ilan ettiği Afganistan'ın başkenti Kabil'i vurdu.

Hava saldırısında ilk bilgilere göre 400 kişi öldü, 250 kişi yaralandı. Açıklamayı Taliban sözcüsü yaptı. Pakistan ordusunun hava saldırısında Başkent Kabil'deki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinin vurulduğu belirtildi.

Pakistan tarafı ise hastane saldırısı iddialarını reddediyor. Yalnızca Taliban'a ait askeri hedeflere yönelik nokta saldırılar düzenlendiği öne sürüldü. Rehabilitasyon merkezinde ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pakistan, ülkede son dönemde düzenlenen bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı. Ardından Taliban'ın karşılık vermesiyle, "Savaş sıcak çatışmaya dönüştü" denilmişti. 22 Şubat'ta yeniden başlayan karşılıklı saldırıların ardından Pakistan Savunma Bakanlığı "Sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" açıklaması yapmıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad yönetimi Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.