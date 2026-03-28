Pakistan'da barış için kritik zirve. Dışişleri Bakanı Fidan Pakistan'a gidiyor

Ortadoğu'da savaş devam ederken, Pakistan'ın Başkenti İslamabad, önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın dışişleri bakanları bir araya gelecek.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşlarıyla, ABD-İsrail-İran savaşını bitirmek için atılabilecek adımları değerlendirilecek.

2 gün sürecek zirveye dair Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımız, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere 29-30 Mart'ta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.

Bu 4 isim, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'da da bir araya gelmişti. Bakan Fidan o toplantının ardından "güçlerimizi birleştirme arayışındayız" mesajı vermişti.



BAKAN FİDAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞMELER



Fidan Cuma günü, İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD'li yetkililer ile telefon görüşmeleri de yaptı.



Amerika Birleşik Devletleri merkezli yayın kuruluşu AXIOS, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın gerilimi azaltmak amacıyla ABD ve İran arasında arabuluculuk yaptığını bildirmişti.

BAKAN GÜLER, İRAN SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ankara-Tahran hattında kritik bir görüşme daha gerçekleşti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Rıza ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Görüşmede Orta Doğu'da devam eden savaş ve sahadaki son gelişmeler değerlendirildi.