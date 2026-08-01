Pakistan'daki çığ faciasında 10 dağcı hayatını kaybetti. 6 ayda 8 bin metre üstü 14 zirveye tırmanmıştı

Pakistan 'ın Broad Peak Dağı zirvesinde çığ düşmesi sonucunda kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja’nın da bulunduğu 10 dağcıdan üzücü haber geldi.



Purja'nın organizasyon şirketi Elite Exped, ünlü dağcının 8 bin 51 metre yüksekliğindeki tırmanışta meydana gelen çığ sonrasında yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Açıklamada, "Bugün büyük bir üzüntüyle Nirmal Purja'nın Broad Peak'te meydana gelen çığın ardından hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Seferde yer alan diğer ekip üyelerinin de yaşamını yitirdiği bilgisi tarafımıza ulaştı." ifadeleri kullanıldı.



Pakistanlı yetkililer, 43 yaşındaki Purja ile birlikte toplam 10 dağcının perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen çığın ardından kaybolduğunu, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda dağcıların yerlerinin tespit edildiğini ancak, cesetlerin zorlu arazi şartları nedeniyle henüz bulundukları noktadan indirilemediğini bildirdi.

NEPAL VE İNGİLTERE'DEN TAZİYELER



Nepal Başbakanı Balendra Shah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Purja ve diğer dağcıların ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Dağcıların yalnızca fiziksel yolculukları sona erdi. Cesaretleri, adanmışlıkları ve katkıları ise daima yaşamaya ve ilham vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.



İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting de eski bir İngiliz Özel Kuvvetler personeli olan Purja'nın ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Uzun yıllar silahlı kuvvetlerimizde görev yapan ve dağcılık başarılarıyla tüm dünyaya ilham veren bir isimdi" dedi.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Yetkililer, hayatını kaybeden dağcılardan 6'sının Nepal, diğerlerinin ise Pakistan, Umman, ABD ve Çin vatandaşı olduğunu açıkladı. Pakistan'ın Gilgit-Baltistan Bölgesi Turizm Dairesi yetkilileri, bölgedeki faaliyetlerinin sürdüğünü, ancak çığ bölgesinin sarp yapısı nedeniyle cenazelerin güvenli şekilde indirilebilmesi için çalışmaların dikkatli şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

PURJA, 2019'DA DÜNYA REKORU KIRMIŞTI



Purja, 2019 yılında dünyanın 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvesini yalnızca 6 ayda tırmanarak dünya rekoru kırmıştı. Başarısı, 2021 yılında yayımlanan özel bir belgeselle uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.



Gilgit-Baltistan bölgesinde bulunan Broad Peak, Pakistan'ın en zorlu tırmanış noktalarından biri olarak biliniyor. Dünyanın en yüksek 14 zirvesinden 8'i Nepal'de, 5'i Pakistan'da ve biri Tibet'te yer alıyor.