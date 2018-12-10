T129 ATAK taktik keşif ve taarruz helikopteri, Pakistan’ın ardından Filipinler’e de ihraç edilecek.



Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, hava kuvvetlerinin taarruz helikopteri olarak T129 ATAK’ı seçtiğini açıkladı. General Lorenzana, bütçelerinin 8 ila 10 adet arasında platform almaya yettiğini açıkladı.

Filipin Hava Kuvvetleri, Saldırı Helikopteri Edinme Projesi kapsamında 24 adet taarruz helikopteri satın almayı öngörüyordu. Ancak Lorenzana, bütçe yetersizliğinden ötürü ancak 8 ila 10 adet arasında ATAK satın alabileceklerini duyurdu.

İLK İHRACAT PAKİSTAN'A

Türkiye, Pakistan'la da 30 adet ATAK satışını öngören bir anlaşma imzalamıştı.



Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, yeni nesil görev ve silah sistemleri ve sınıfındaki en üstün performans ve manevra özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor.