"Palalı Sabri" fuhuş çetesi davasında 248 yıl hapis talebi

"Palalı Sabri'" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla açılan davada mütalaa açıklandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Sabri Çelebi liderliğinde insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlenmesi amacıyla, ortak iradeye dayalı, devamlılık arz eden, tek bir suç işlemeye yönelik olmayıp suça iştirak boyutunu aşan, aralarında hiyerarşik bir yapılanmanın olan, disiplin ve plan dahilinde hareket edilen ve haksız kazanç sağlamaya yönelik olarak suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğunu aktardı.

Açıklanan mütalaada, sanık Sabri Çelebi'nin suç örgütünün kurucusu, sanıklar Müslüm Çelebi ile Mehmet Emin Çelebi'nin suç örgütünün yöneticisi, sanıklar Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin, Mahmut İlter ve İlknur Akcıoğlu'nun ise suç örgütünün üyesi oldukları kaydedildi.

KARŞI ÇIKANLARI DARP VE TEHDİT ETTİKLERİ BELİRTİLDİ

Sanık Sabri Çelebi'nin kurduğu ve liderliğini yaptığı suç örgütünün çoğunluğu Fas uyruklu olup yurtdışından Türkiye’ye iş bulmak amacıyla ya da turist olarak gelen yabancı uyruklu kadınları suç örgütüne ait gece kulüplerinde garson olarak çalışacakları vaadiyle işe başlattıklarının anlatıldığı mütalaada, mağdurların pasaportlarına el koyarak kadınları örgüte ait yerleşkelerde zorla alıkoyup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, zorla konsomatrislik yaptırdıkları, para karşılığında fuhşa zorladıkları, karşı çıkanları darp ettikleri ve tehditte bulundukları belirtildi.



TALİMATLAR VERİLDİ

Pasaportları ellerinden alınan, örgüte ait pansiyonlarda alıkonulan ve iletişim imkanları ellerinden alınan mağdurların örgüt tarafından esaret altına alındıklarının aktarıldığı mütalaada, örgütün tüm yerleşkelerinin tüm yerlerin birbirine yakın olması ve özel araç kullanılması nedeniyle polis baskınlarından korundukları, kendi aralarında anlayabilecekleri tabirler kullandıkları ve sanık Sabri Çelebi'nin örgüt yöneticileri olan sanıklar Mehmet Emin Çelebi ve Müslüm Çelebi ile diğer örgüt üyelerine talimat vererek örgütün suç eylemlerine devam etmesini sağladığı kaydedildi.

248 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada sanıklar Sabri Çelebi, Müslüm Çelebi ve Mehmet Emin Çelebi’nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "insan ticareti yapma" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından toplamda 104 yıldan 248 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Mütalaada sanıklar Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin ve Mahmut İlter’in "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "insan ticareti yapma" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından toplamda 102 yıldan 244 yıla kadar hapis cezası istendi.



9 SANIĞIN HÜKÜMLE BİRLİKTE TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Sanık İlknur Akcıoğlu'nun ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken, ayrıca sanıklar Sabri Çelebi, Müslüm Çelebi, Mehmet Emin Çelebi, Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin ve Mahmut İlter'in üzerlerine atılı suçların niteliği ve muhtemel ceza miktarı da dikkate alınarak kararla birlikte tutuklanmalarına hükmedilmesi talep edildi.

Duruşmada sanık avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için mahkemeden süre talep ettiler.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.